Депутат МГД Людмила Гусева проголосовала на выборах мэра Москвы

По мнению Гусевой, голосовать таким образом очень удобно - «достаточно взять паспорт, уже сканируются все данные, за полминуты можно проголосовать».

Ранее стало известно, что, по данным руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, явка избирателей в 2023 году уже превышает результаты прошлых лет. Об этом напоминает «Радиоточка НСН».











