Депутат МГД Людмила Гусева проголосовала на выборах мэра Москвы

Депутат Московской городской думы Людмила Гусева проголосовала на выборах мэра столицы. Она воспользовалась на избирательном участке электронным терминалом.

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По мнению Гусевой, голосовать таким образом очень удобно - «достаточно взять паспорт, уже сканируются все данные, за полминуты можно проголосовать».

Ранее стало известно, что, по данным руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, явка избирателей в 2023 году уже превышает результаты прошлых лет. Об этом напоминает «Радиоточка НСН».




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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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