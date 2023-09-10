Депутат МГД Людмила Гусева проголосовала на выборах мэра Москвы
10 сентября 202313:44
Депутат Московской городской думы Людмила Гусева проголосовала на выборах мэра столицы. Она воспользовалась на избирательном участке электронным терминалом.
По мнению Гусевой, голосовать таким образом очень удобно - «достаточно взять паспорт, уже сканируются все данные, за полминуты можно проголосовать».
Ранее стало известно, что, по данным руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, явка избирателей в 2023 году уже превышает результаты прошлых лет. Об этом напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru