Депутат МГД Лариса Картавцева рассказала, как проходит тестирование на COVID-19
Жители столицы могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 московских поликлиниках. Записаться на тест можно только онлайн-формате, график формируется на две недели вперед. Об этом в беседе с «АиФ» напомнила депутат Мосгордумы Лариса Картавцева.
Парламентарий подчеркнула, что в настоящий момент на тестирование записались более 50 тысяч человек. Тесты сделаны для 20 тысяч москвичей.
Напомним, результаты ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию покажут, заражен ли человек в данный момент. В том случае, если есть подозрение, что болезнь прошла бессимптомно, необходимо сдать другой тест – на антитела.
Кроме того, Лариса Картавцева подчеркнула, что ситуация в Москве характеризуется как стабильная с положительными тенденциями: за последние две недели на 25% уменьшилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусной пневмонией, на 20% меньше - число тяжелобольных пациентов на ИВЛ.
Между тем, накануне Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик по коронавирусу и находится на минимальном уровне по заболеваемости. Однако ниже этот показатели вряд ли опустятся.
«В ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть, мы будем находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50», — сказал столичный мэр.
Как отметил градоначальник, эти показатели в ближайшее время не опустятся ниже, поскольку в столице «передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов».
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