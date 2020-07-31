Депутат МГД Лариса Картавцева рассказала, как проходит тестирование на COVID-19

Жители столицы могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 московских поликлиниках. Записаться на тест можно только онлайн-формате, график формируется на две недели вперед. Об этом в беседе с «АиФ» напомнила депутат Мосгордумы Лариса Картавцева.

Парламентарий подчеркнула, что в настоящий момент на тестирование записались более 50 тысяч человек. Тесты сделаны для 20 тысяч москвичей.

Напомним, результаты ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию покажут, заражен ли человек в данный момент. В том случае, если есть подозрение, что болезнь прошла бессимптомно, необходимо сдать другой тест – на антитела.

Кроме того, Лариса Картавцева подчеркнула, что ситуация в Москве характеризуется как стабильная с положительными тенденциями: за последние две недели на 25% уменьшилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусной пневмонией, на 20% меньше - число тяжелобольных пациентов на ИВЛ.