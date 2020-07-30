Москвичам напомнили о необходимости масок в общественных местах

Несмотря на спад эпидемии коронавируса, риск заражения COVID-19 в местах большого скопления людей по-прежнему существует, поэтому носить маски и соблюдать социальную дистанцию в Москве по-прежнему необходимо. Об этом заявил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

По словам врача, если человек чувствует небольшое недомогание, першение в горле или заложенность носа, маска необходима в первую очередь. Многие не придают этому значения, но такие симптомы могут признаком как коронавируса, так и, например, гриппа или ОРВИ, объяснил Петриков.

Маска нужна и при общении с людьми, даже если нет признаков простуды, подчеркнул он.

Врач призвал продолжать дисциплину и проявлять осторожность, передаёт РИА Новости. Сколько ещё будут сохраняться рекомендации по ношению масок, Петриков пока не знает: о новом коронавирусе пока известно далеко не всё, в том числе нет данных о его сезонности, говорит специалист.

