Депутат МГД Козлов призвал вернуть «уволенного» кота в библиотеку в Москве
Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что кот Маркиз, которого «уволили» из столичной библиотеки, должен вернуться в учреждение, передает РИА Новости.
Он назвал поступок руководства странным, отметив, что общественность уже выступила против и собирает подписи за возвращение кота. Козлов напомнил, что в знаменитом на весь мир Эрмитаже проживает около 50 котов. В России тоже сложилась такая практика.
Из московской библиотеки №248-1 «уволили» кота Маркиза после жалобы пенсионера, сообщает «Подъем» со ссылкой на заведующую библиотеки Елену Акинову. Она уверена, что к коту просто придрался местный житель, других жалоб за восемь лет «работы» кота не поступало. Возмущенные посетители начали собирать подписи с целью вернуть питомца.
Ранее «уволенный» из магазина в Зеленоградске под Калининградом кот Сергей будет устроен на работу в офис, сообщили представители торговой сети в соцсетях.
Кот по кличке Сергей появился в магазине в Зеленоградске несколько лет назад – спасался от лютых морозов. Со временем сотрудники оборудовали ему спальное и рабочее место, сделали именную табличку, а в 2022 году головной офис наградил Сергея званием «сотрудник года», но жители пожаловались на кота и его «уволили» (сотрудница магазина забрала его к себе), передает «Радиоточка НСН».
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