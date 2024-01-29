Депутат МГД Козлов призвал вернуть «уволенного» кота в библиотеку в Москве

Из московской библиотеки №248-1 «уволили» кота Маркиза после жалобы пенсионера, сообщает «Подъем» со ссылкой на заведующую библиотеки Елену Акинову. Она уверена, что к коту просто придрался местный житель, других жалоб за восемь лет «работы» кота не поступало. Возмущенные посетители начали собирать подписи с целью вернуть питомца.

Ранее «уволенный» из магазина в Зеленоградске под Калининградом кот Сергей будет устроен на работу в офис, сообщили представители торговой сети в соцсетях.

Кот по кличке Сергей появился в магазине в Зеленоградске несколько лет назад – спасался от лютых морозов. Со временем сотрудники оборудовали ему спальное и рабочее место, сделали именную табличку, а в 2022 году головной офис наградил Сергея званием «сотрудник года», но жители пожаловались на кота и его «уволили» (сотрудница магазина забрала его к себе), передает «Радиоточка НСН».

