Депутат МГД: Ключевым критерием в создании новых программ для пенсионеров должна стать забота о здоровье

Основным критерием в создании новых программ для старшего поколения в Москве должна стать забота о здоровье. Об этом заявила депутат Московской городской Думы Ольга Мельникова.

По ее словам, в системе здравоохранения потребуются изменения, так как средняя продолжительность жизни в столице вскоре достигнет 80 лет. Сейчас в городе внедряются все возможные механизмы для быстрой и качественной медпомощи.

Депутат привела в пример Московский международный онкологической центр (ММОЦ) на улице Дурова. Город передал частному инвестору старое здание, в котором сейчас открылся медицинский центр высочайшего уровня. Лечение в нем бесплатное, по полису ОМС.