Депутат МГД Киселева: средства индивидуальной мобильности меняют город
Депутат Мосгордумы Мария Киселева заявила, что использование средств индивидуальной мобильности изменит городскую инфраструктуру. Об этом она рассказала Агентству городских новостей «Москва».
По ее словам, распространение средств индивидуальной мобильности меняет город: появляются новые маршруты, новые правила, медленные зоны, формируется «новая вежливость» - не гнать по тротуарам, соблюдать ограничения. Киселева отметила, что теперь пользование как прокатным, так и собственным транспортом приобретает более цивилизованные формы.
Она отметила, что в 60% случаев пользование прокатными самокатами идет по «транспортному» сценарию: ими пользуются, чтобы доехать до метро или остановки общественного транспорта, а также, чтобы объехать пробки. Она подчеркнула, что скоро прокат электросамокатов станет для москвичей такой же нормой, как наличие зарядных устройств для мобильных телефонов в метро.
При этом Киселева обратила внимание, что общественный транспорт и средства индивидуальной мобильности должны работать как единая система. Киселева считает, что только так можно будет сдержать темпы автомобилизации города, снизить использование бензиновых двигателей, а значит - снизить нагрузку за городскую экологию.
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