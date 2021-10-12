Депутат МГД Киселева: средства индивидуальной мобильности меняют город

Она отметила, что в 60% случаев пользование прокатными самокатами идет по «транспортному» сценарию: ими пользуются, чтобы доехать до метро или остановки общественного транспорта, а также, чтобы объехать пробки. Она подчеркнула, что скоро прокат электросамокатов станет для москвичей такой же нормой, как наличие зарядных устройств для мобильных телефонов в метро.

При этом Киселева обратила внимание, что общественный транспорт и средства индивидуальной мобильности должны работать как единая система. Киселева считает, что только так можно будет сдержать темпы автомобилизации города, снизить использование бензиновых двигателей, а значит - снизить нагрузку за городскую экологию.

