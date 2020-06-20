Собянин: Тестовое электронное голосование прошло без сбоев
Сбоев при тестировании электронного голосования не зафиксировано. В эксперименте участвовали 77 тыс. москвичей Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».
«На тестовом голосовании защитники экологии и природы победили автомобилистов. Всего в тестовом голосовании приняли участие 77 тыс. москвичей. 56% проголосовали за то, что природные территории важнее парковок», - сообщил Соябнин.
По словам мэра Москвы, тестирование состоялось на онлайн-платформе для предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Напоминаем, голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. Москвичи с 25 июня по 1 июля смогут также проголосовать дома, предварительно подав заявку на портале mos.ru или обратившись в свою участковую комиссию. Заявки принимаются до 21 июня.
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