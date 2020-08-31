Депутат МГД Кирилл Щитов предложил ввести обязательную аутентификацию лиц водителей каршеринга

Одной из проблем развития услуг каршеринга в Москве является риск злоупотреблений при недостаточном контроле, заявил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов интервью АГН «Москва».

Так, по словам депутата, услуги каршеринга оказываются с идентификацией клиента в автоматическом режиме, однако есть много случаев, когда учётная запись оформляется по фальшивым документам через даркнет. Операторы каршеринга пытаются с этим бороться, но недостаточно активно, считает Щитов. С его точки зрения, для дополнительного контроля можно было бы ввести обязательную аутентификацию при помощи распознавания лиц перед допуском за руль прокатного автомобиля.

Водитель, взявший напрокат машину по фальшивой учётной записи, способен на более серьёзные нарушения, чем просто парковка в неположенном месте, предупреждает депутат.

По словам Щитова, профильная комиссия Мосгордумы уже прорабатывает правовой аспект технологических решений для контроля в сфере каршеринга. Помимо обязательной аутентификации лиц речь идёт и об установке «алкозамков», не пускающих водителя за руль авто при наличии алкогольного «выхлопа», рассказал он.

