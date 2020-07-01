Депутат МГД Картавцева назвала обеспечившие легитимность голосования по конституции факторы

Принятые меры защиты информации, открытости и технической обеспеченности сделали голосование о внесении поправок в Конституцию России беспрецедентным. Такую уверенность высказала журналистам «Аргументов и Фактов» кандидат медицинских наук, депутат Мосгордумы Лариса Картавцева.

Депутат также отметила удобство всех форматов голосования для россиян.

«Я разделяю мнение экспертов, которые наблюдают за голосованием и называют его беспрецедентным по мерам защиты информации, открытости и технической обеспеченности. В Москве цифровые технологии находятся на таком уровне, что это отмечают даже международные эксперты. Первый опыт электронного голосования в столице проходил на выборах в Мосгордуму и как раз на тех участках, где я баллотировалась. Так что мои избиратели уже люди опытные. Мы все признаем, как это удобно — можно проголосовать дома, на даче, днем или ночью. Тем более, дистанционное голосование отлично сказывается на явке избирателей — то есть гораздо больше людей могут высказать свою позицию и отдать голос», - заявила Лариса Картавцева.

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Также парламентарий заверила, что на участках голосования «применяются беспрецедентные меры безопасности». По ее данным, процедуры, рекомендованные Роспотребнадзором, «тщательно соблюдаются и даже усилены».

Картавцева считает высокую явку избирателей закономерной реакцией на организацию голосования. Депутат также отметила открытость процедуры голосования.

«Кстати, хочу отметить, что такого количества наблюдателей никогда не было: более 21 тысячи человек на 3,5 тысячи участков. Мои коллеги депутаты, многие представители общественности, авторитетные и уважаемые люди вошли в состав Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием. Причем они придерживаются разных политических взглядов, нет никакой ангажированности. И это здорово — пусть все следят за процедурой голосования. Все участки оснащены технически, все необходимое там есть, и это наблюдатели тоже отмечают. Видеосвязь доступна круглосуточно, идет трансляция, есть записи и можно проследить за процедурой досконально», - добавила депутат.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:МоскваПоправки ГолосованиеКонституция РФКонституция
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