Депутат МГД Картавцева назвала обеспечившие легитимность голосования по конституции факторы
Принятые меры защиты информации, открытости и технической обеспеченности сделали голосование о внесении поправок в Конституцию России беспрецедентным. Такую уверенность высказала журналистам «Аргументов и Фактов» кандидат медицинских наук, депутат Мосгордумы Лариса Картавцева.
Депутат также отметила удобство всех форматов голосования для россиян.
«Я разделяю мнение экспертов, которые наблюдают за голосованием и называют его беспрецедентным по мерам защиты информации, открытости и технической обеспеченности. В Москве цифровые технологии находятся на таком уровне, что это отмечают даже международные эксперты. Первый опыт электронного голосования в столице проходил на выборах в Мосгордуму и как раз на тех участках, где я баллотировалась. Так что мои избиратели уже люди опытные. Мы все признаем, как это удобно — можно проголосовать дома, на даче, днем или ночью. Тем более, дистанционное голосование отлично сказывается на явке избирателей — то есть гораздо больше людей могут высказать свою позицию и отдать голос», - заявила Лариса Картавцева.
Также парламентарий заверила, что на участках голосования «применяются беспрецедентные меры безопасности». По ее данным, процедуры, рекомендованные Роспотребнадзором, «тщательно соблюдаются и даже усилены».
Картавцева считает высокую явку избирателей закономерной реакцией на организацию голосования. Депутат также отметила открытость процедуры голосования.
«Кстати, хочу отметить, что такого количества наблюдателей никогда не было: более 21 тысячи человек на 3,5 тысячи участков. Мои коллеги депутаты, многие представители общественности, авторитетные и уважаемые люди вошли в состав Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием. Причем они придерживаются разных политических взглядов, нет никакой ангажированности. И это здорово — пусть все следят за процедурой голосования. Все участки оснащены технически, все необходимое там есть, и это наблюдатели тоже отмечают. Видеосвязь доступна круглосуточно, идет трансляция, есть записи и можно проследить за процедурой досконально», - добавила депутат.
Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
654 тыс.+6 556 / сут.
Умерли
9 536+216 / сут.
Выздоровели
423 тыс.+10 281 / сут.
- Стали известны первые результаты голосования по поправкам к Конституции РФ
- На столицу надвигаются дождь с градом
- В Белоруссии заявили о достижении понимания с Россией на газовые цены
- Депутат МГД Картавцева назвала обеспечившие легитимность голосования по конституции факторы
- Запланировано заседание рабочей группы по поправкам к Конституции РФ с участием Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru