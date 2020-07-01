Депутат МГД Картавцева назвала обеспечившие легитимность голосования по конституции факторы

Также парламентарий заверила, что на участках голосования «применяются беспрецедентные меры безопасности». По ее данным, процедуры, рекомендованные Роспотребнадзором, «тщательно соблюдаются и даже усилены».

Картавцева считает высокую явку избирателей закономерной реакцией на организацию голосования. Депутат также отметила открытость процедуры голосования.

«Кстати, хочу отметить, что такого количества наблюдателей никогда не было: более 21 тысячи человек на 3,5 тысячи участков. Мои коллеги депутаты, многие представители общественности, авторитетные и уважаемые люди вошли в состав Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием. Причем они придерживаются разных политических взглядов, нет никакой ангажированности. И это здорово — пусть все следят за процедурой голосования. Все участки оснащены технически, все необходимое там есть, и это наблюдатели тоже отмечают. Видеосвязь доступна круглосуточно, идет трансляция, есть записи и можно проследить за процедурой досконально», - добавила депутат.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

