Запланировано заседание рабочей группы по поправкам к Конституции РФ с участием Путина

Владимир Путин примет участие в заседании рабочей группы по поправкам к Конституции РФ, которое запланировано на 3 июля, пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя комитета Государственной думы России по образованию Вячеслава Никонова.

Парламентарий заявил, что заседание состоится по видеоконференцсвязи (ВКС), уточняет Газета.ru

Ранее НСН написала, почему Владимир Путин голосовал на избирательном участке без индивидуальных средств защиты.

Напомним, голосование по внесению более 200 поправок в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Подсчет голосов во всех регионах начнется после 20:00 по местному времени.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Конституция РФПоправки Владимир Путин
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