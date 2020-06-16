Депутат МГД Игорь Бускин предложил проанализировать закон о соблюдении покоя и тишины в Москве
Член комиссии парламента Москвы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин заявил, что ситуация по шумовому воздействию в столице держится в приемлемых рамках, но нужно изучить городской закон о соблюдении покоя и тишины. Соответствующее заявление парламентарий сделал в интервью АГН Москва.
«Шумовое воздействие - один из главных факторов, негативно влияющих на здоровье жителя мегаполиса. Это не предрассудки, а медицинские наблюдения», - подчеркнул Бускин.
Депутат добавил, что особо заметным шумовое воздействие стало в период самоизоляции. Однако после прекращения ограничительных мер шумовая нагрузка вновь возрастет. Бизнес, пытаясь выйти из кризиса, будет активнее задействовать шумовую рекламу, к примеру, возле станций метро. Шумно становится и на улицах, в том числе популярных у москвичей местах - вернулась привычка сидеть и общаться на открытом воздухе до глубокой ночи.
Бускин добавил, что город пытается решить эту проблему. Так в апреле на МЦК были запущены «вагоны тишины». После окончания режима самоизоляции эту меру горожане оценили в полной мере.
Однако, добавил депутат, в борьбе с шумовой нагрузкой необходима системная работа. Последняя редакция закона «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» была принята еще в 2016 году, поэтому нужно оценить, насколько эффективно в настоящее время исполняется законодательство.
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