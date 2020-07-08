Депутат МГД Герасимов рассказал о реставрации советских кинотеатров в Москве

Для того, чтобы формировать идентичность районов столицы, важно сохранять исторический облик зданий кинотеатров при реставрации. Об этом АГН Москва заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Парламентарий напомнил, что в советское время кинотеатры были центрами отдыха москвичей и украшением района. Переосмысление внутреннего пространства при сохранении внешнего облика — это важнейшая урбанистическая задача современной Москвы, отметил Герасимов.

«Примеры превращения бывших кинотеатров в новые центры досуга уже есть. Успешную реконструкцию прошел построенный в 1965 году кинотеатр «Ангара» на Чонгарском бульваре. Работы ведутся сейчас во многих районах Москвы: совсем скоро кинотеатры «Первомайский», «Янтарь», «Звездный», «Баку» и другие станут частью новой истории и будут органично вписаны в городской контекст, возродятся в качестве районных доминант», - отметил Евгений Герасимов.

Кроме того, депутат напомнил о начале реконструкции кинотеатра «Родина» на Семеновской площади. По его словам, в здании будет не просто кинотеатр, а современное общественное пространство для жителей района. При этом исторический облик здания будет сохранен. Ожидается, что работы займут около года и уже во второй половине 2021 года центр будет открыт.