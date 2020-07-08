Депутат МГД Герасимов рассказал о реставрации советских кинотеатров в Москве

Для того, чтобы формировать идентичность районов столицы, важно сохранять исторический облик зданий кинотеатров при реставрации. Об этом АГН Москва заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Парламентарий напомнил, что в советское время кинотеатры были центрами отдыха москвичей и украшением района. Переосмысление внутреннего пространства при сохранении внешнего облика — это важнейшая урбанистическая задача современной Москвы, отметил Герасимов.

«Примеры превращения бывших кинотеатров в новые центры досуга уже есть. Успешную реконструкцию прошел построенный в 1965 году кинотеатр «Ангара» на Чонгарском бульваре. Работы ведутся сейчас во многих районах Москвы: совсем скоро кинотеатры «Первомайский», «Янтарь», «Звездный», «Баку» и другие станут частью новой истории и будут органично вписаны в городской контекст, возродятся в качестве районных доминант», - отметил Евгений Герасимов.

Кроме того, депутат напомнил о начале реконструкции кинотеатра «Родина» на Семеновской площади. По его словам, в здании будет не просто кинотеатр, а современное общественное пространство для жителей района. При этом исторический облик здания будет сохранен. Ожидается, что работы займут около года и уже во второй половине 2021 года центр будет открыт.

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Ранее стало известно, что московские кинотеатры могут возобновить работу с 1 августа. Об этом рассказал советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что пока важным моментом остается разработка модели привлечения в кинотеатры посетителей, поскольку в настоящий момент их прогнозируемая посещаемость составляет 20%.

Между тем, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что российские кинотеатры могут возобновить работу с 15 июля. До этого открытие кинотеатров с середины июля прогнозировала министр культуры РФ Ольга Любимова, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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