Депутат МГД Евгений Герасимов прочитал солдатские письма в рамках онлайн-проекта

Народный артист России, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов прочитал письма красноормейца Глухаренко. Поэтическая акция состоялась в рамках проекта «Москва – с заботой об истории».

По словам пресс-секретаря проекта «Историческая память» Людмилы Касперовой «феномен Герасимова – в его верном «партнёре» – сердце». Благодаря ему артист завладевает вниманием зрителя.

Герасимов вместе со своей сестрой всегда рассказывали сыну и внуку о фронтовом подвиге их отца, который сумел воспитать их в уважении к старшим. Благодаря этому и правнук Владимира Герасимова-старшего сохранил почитание подвига своего прадеда и написал рассказ о вкладе предка в Великую Победу.

Ранее НСН писала, что на Параде Победы 24 июня Владимир Путин призвал помнить о роли Красной Армии в Великой Отечественной войне и объявил минуту молчания в память погибших.

