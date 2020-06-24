Депутат МГД Евгений Герасимов прочитал солдатские письма в рамках онлайн-проекта
Народный артист России, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов прочитал письма красноормейца Глухаренко. Поэтическая акция состоялась в рамках проекта «Москва – с заботой об истории».
По словам пресс-секретаря проекта «Историческая память» Людмилы Касперовой «феномен Герасимова – в его верном «партнёре» – сердце». Благодаря ему артист завладевает вниманием зрителя.
Герасимов вместе со своей сестрой всегда рассказывали сыну и внуку о фронтовом подвиге их отца, который сумел воспитать их в уважении к старшим. Благодаря этому и правнук Владимира Герасимова-старшего сохранил почитание подвига своего прадеда и написал рассказ о вкладе предка в Великую Победу.
Ранее НСН писала, что на Параде Победы 24 июня Владимир Путин призвал помнить о роли Красной Армии в Великой Отечественной войне и объявил минуту молчания в память погибших.
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