Депутат МГД Евгений Герасимов: «Диктант Победы» написали около 1,3 млн человек по всему миру

Около 1,3 млн человек из 75 стран мира написали «Диктант Победы» 3 сентября. Об этом в беседе с «АиФ» рассказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. А это, по его словам, почти в 10 раз больше, чем годом ранее.

Парламентарий подчеркнул, что «Диктант Победы» – это один из важнейших этапов нескольких патриотических проектов – Года памяти и славы, объявленного в России, и проекта «Историческая память».

Кроме того, Евгений Герасимовов добавил, что география проекта расширилась втрое. В Москве «Диктант Победы» стартовал одновременно на 167 площадках. Среди знаковых мест, где проходила акция, депутат отметил Центр океанографии «Москвариум», музей народных промыслов «Кремль в Измайлово», а также Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности и Военную академию Генштаба ВС РФ.