Депутат МГД Евгений Герасимов: «Диктант Победы» написали около 1,3 млн человек по всему миру

Около 1,3 млн человек из 75 стран мира написали «Диктант Победы» 3 сентября. Об этом в беседе с «АиФ» рассказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. А это, по его словам, почти в 10 раз больше, чем годом ранее.

Парламентарий подчеркнул, что «Диктант Победы» – это один из важнейших этапов нескольких патриотических проектов – Года памяти и славы, объявленного в России, и проекта «Историческая память».

Кроме того, Евгений Герасимовов добавил, что география проекта расширилась втрое. В Москве «Диктант Победы» стартовал одновременно на 167 площадках. Среди знаковых мест, где проходила акция, депутат отметил Центр океанографии «Москвариум», музей народных промыслов «Кремль в Измайлово», а также Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности и Военную академию Генштаба ВС РФ.

«Диктант Победы» напишут почти на 200 площадках в Новосибирской области

Между тем, в подмосковном Красногорске «Диктант Победы» одновременно написали 1 583 человека. Этот результат попал в Книгу рекордов России, отмечает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье было развёрнуто более 1 тысячи площадок, где каждый мог написать «Диктант Победы». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Это мероприятие особенно знаменательно для нашей страны в год 75-летия Великой Победы. Только в Подмосковье будет более 1000 площадок, где каждый желающий сможет написать «Диктант». И здесь не будут важны баллы и результаты, здесь важно стремление больше узнать о той ужасной войне», – сказал Воробьёв.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ПобедаАкцияДиктант
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