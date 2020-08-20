«Диктант Победы» напишут почти на 200 площадках в Новосибирской области

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров сообщил, что местами проведения «Диктанта Победы» 3 сентября станут школы, университеты, библиотеки, дома культуры, школы искусств и даже заводы.

Жители Новосибирской области 3 сентября смогут стать участниками Всероссийской акции «Диктант Победы» и узнать о том, насколько хорошо они знакомы с фактами о Великой Отечественной войне. Одним из организаторов исторического диктанта является партия «Единая Россия».

«В Новосибирской области «Диктант Победы» будет проходить почти на 200 площадках. Среди них - четыре завода, в том числе, завод имени Чкалова, который, по предварительной информации, будет главным местом проведения «Диктанта Победы» в регионе. Также в акции примут участие библиотеки, дома культуры и детские школы искусств. Именно в этот день, 3 сентября, в историческом парке «Россия - моя история» в Новосибирске откроется фотовыставка тружеников тыла в честь присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести», - рассказал первый зампредседателя заксобрания области, первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Панферов.