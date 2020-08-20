«Диктант Победы» напишут почти на 200 площадках в Новосибирской области
Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров сообщил, что местами проведения «Диктанта Победы» 3 сентября станут школы, университеты, библиотеки, дома культуры, школы искусств и даже заводы.
Жители Новосибирской области 3 сентября смогут стать участниками Всероссийской акции «Диктант Победы» и узнать о том, насколько хорошо они знакомы с фактами о Великой Отечественной войне. Одним из организаторов исторического диктанта является партия «Единая Россия».
«В Новосибирской области «Диктант Победы» будет проходить почти на 200 площадках. Среди них - четыре завода, в том числе, завод имени Чкалова, который, по предварительной информации, будет главным местом проведения «Диктанта Победы» в регионе. Также в акции примут участие библиотеки, дома культуры и детские школы искусств. Именно в этот день, 3 сентября, в историческом парке «Россия - моя история» в Новосибирске откроется фотовыставка тружеников тыла в честь присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести», - рассказал первый зампредседателя заксобрания области, первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Панферов.
В этом году особенностью акции станет то, что участники смогут заранее зарегистрироваться на любой удобной для них площадке. Это можно сделать на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф, а также в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Там же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения РФ высокие результаты участников акции будут засчитывать при поступлении в вузы.
Организаторы ожидают, что число участников акции увеличится в разы и достигнет миллиона человек – с учетом пользователей в режиме онлайн. Известно, что «Диктант Победы», кроме россиян, напишут граждане 75 иностранных государств.
По информации организаторов, жители Новосибирской области уже начали регистрироваться на сайте «Диктанта Победы» - заявки поступают как от горожан, так и от селян. Только зарегистрированные участники могут узнать свой результат очного участия в диктанте.
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