Депутат МГД Елена Николаева: В ходе реновации возведут свыше 400 объектов социальной инфраструктуры
Программа реновации решает проблемы не только жилого фонда, но и социальной инфраструктуры. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Елена Николаева, подчеркнув, что в ходе программы планируется построить более 400 таких объектов.
При этом, парламентарий подчеркнула, что в ходе первого этапа новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах. В ходе второго этапа – он пройдёт с 2025 по 2028 годы – планируется начать переселение более 1 тыс. 630 домов. Остальные – а это около 380 тысяч человек передут в период с 2029 до 2032 годов.
Елена Николаева отметила, что на каждом этапе в новые здания будут переезжать не только жильцы, но и школы, детские сады, поликлиники, спортивные учреждения и социальные службы. По её словам, всего проектами планировки территории кварталов реновации предусмотрено строительство 125 детских садов, 89 школ и 22 учебных комплексов.
Между тем, ранее стало известно, что Сергей Собянин включил в программу реновации ещё 17 стартовых площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Отмечается, что новые площадки находятся в шести административных округах и 11 районах столицы. Общая мощность площадок составляет более 311 тысяч квадратных метров жилья. Строительство домов на новых площадках позволит расселить 62 пятиэтажки с 4,5 тысячами квартир. Это позволит предоставить комфортное жилье более чем одиннадцати тысячам москвичей.
Напомним, в программу реновации жилищного фонда в столице включены 5 174 дома. В них проживает около 1 миллиона москвичей.
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