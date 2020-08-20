Депутат МГД Елена Николаева: В ходе реновации возведут свыше 400 объектов социальной инфраструктуры

Программа реновации решает проблемы не только жилого фонда, но и социальной инфраструктуры. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Елена Николаева, подчеркнув, что в ходе программы планируется построить более 400 таких объектов.

При этом, парламентарий подчеркнула, что в ходе первого этапа новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах. В ходе второго этапа – он пройдёт с 2025 по 2028 годы – планируется начать переселение более 1 тыс. 630 домов. Остальные – а это около 380 тысяч человек передут в период с 2029 до 2032 годов.

Елена Николаева отметила, что на каждом этапе в новые здания будут переезжать не только жильцы, но и школы, детские сады, поликлиники, спортивные учреждения и социальные службы. По её словам, всего проектами планировки территории кварталов реновации предусмотрено строительство 125 детских садов, 89 школ и 22 учебных комплексов.