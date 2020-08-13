В Москве сохранят 218 знаковых домов, вошедших в программу реновации

Более 210 имеющих архитектурную ценность зданий было решено сохранить в рамках программы реновации и приспособить под нужды жителей Москвы, сообщила СМИ председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Когда принималась программа реновации, было принято принципиальное решение, что 218 домов, это не памятники, но это объекты, которые обладают архитектурной и исторической ценностью. И было принято решение, что мы их сохраним. В первый этап у нас попали 18 таких объектов, и поскольку принято было решение их сохранить, некоторые из этих объектов действительно сохранили. Там, где можно было сделать какую-то небольшую реконструкцию, мы тоже это продумали. Наша задача была эти объекты приспособить, приспособить именно под нужды района. Например, в Лефортово здание жилое решили приспособить под детский центр творчества и искусства. А вот в Коптево у нас возникла необходимость разместить военкомат», - сказала Княжевская.

Информация об очередности переселения участников программы реновации опубликована на официальном сайте мэра столицы.

На первом этапе новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах. Во второй этап - с 2025 по 2028 годы - планируется начать переселение более 1 630 домов, а это еще 330 тысяч москвичей. Остальные - около 380 тысяч человек - переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 годов. Тогда планируется расселить более 1 800 домов. Информация о четвертом этапе переселения будет известна не позднее I квартала 2021 года.

