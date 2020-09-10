Депутат МГД Елена Николаева: Социальные объекты и жилье готовы к отопительному сезону

Cоциальные объекты и жилые дома в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. Об этом заявила депутат Мосгордумы Елена Николаева. Она подчеркнула, что ограничения, введенные ранее из-за пандемии COVID-19, всё же отразились на сроках проведения подготовительных работ, однако они были выполнены в полном объеме.

Парламентарий подчеркнула, что городские службы проверили около 73 тыс. зданий – в их числе почти 34 тысячи многоквартирных домов, более восьми с половиной тысяч значимых социальных объектов и более 30,5 тыс. других объектов.

Кроме того, Елена Николаева отметила, что подача тепла в Москве традиционно начинается с социальной сферы – с детских садов, школ и больниц. После этого отапливаются дома, а затем - промышленные здания. Депутат также отметила, что, по прогнозам синоптиков, москвичей ждет теплая зима. Однако ситуация в ЖКХ в этом году должна находиться в зоне повышенного внимания.