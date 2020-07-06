Депутат МГД Бускин: Парки столицы помогают смягчить агрессивную среду мегаполиса
Открывшиеся парки в столице способствуют улучшению настроения и смягчают агрессию среди жителей мегаполиса. Такого мнения придерживается член комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин. Об этом он сообщил в беседе с журналистами АГН Москва.
Он отметил особенную важность парков после карантина, подчеркнув, что теперь для профилактики здоровья горожан в них высаживают лекарственные, фитонцидные деревья и кустарники. Традиционно на территории парковых зон расположены и спортивные площадки.
«Те «сады здоровья», которые открылись в городе в конце июня, создают посетителям комфортную среду для прогулок, отдыха и спорта. Они расположены в Бирюлевском дендропарке, в Тропарево и в долине реки Сетунь. Там есть места для тихого отдыха с беседками, детские площадки и отдельно спортивные зоны с тренажерами и подготовленными дорожками. Кроме того, там есть и места для совместных тренировок, например, по йоге. Как руководитель парка, я очень хорошо знаю, насколько это востребовано в последние годы», – сказал Игорь Бускин.
Депутат упомянул и о фонтанах, которые являются немаловажной и популярной зоной отдыха. А новые пруды, по его словам, вносят разнообразие в городской ландшафт.
«Такие объекты позволяют вносит разнообразие в городской ландшафт и позволяют снять стресс. Насколько необходима вода человеку, мы можем убедиться каждое лето – несмотря на опасность и запреты, люди стремятся к любым водоемам. В этом году, когда поехать к теплому морю сложнее, чем когда-либо, это особенно очевидно. Поэтому чем больше водных объектов в Москве, особенно летом, тем крепче здоровье москвичей», – подытожил Игорь Бускин.
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