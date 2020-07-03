В Петербурге запрет на посещение лесов и парков продлили до 26 июля

Запрет на посещение лесов и парков в Петербурге продлили до 26 июля в рамках противопожарного режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское правительство.

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Отмечается, что запрет не распространяется на сотрудников, работающих в лесопарковых зонах. Въезд транспорта на территории парков и лесов также запрещается, за исключением машин, необходимых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров.

В петербургском правительстве также отметили, что запрещается жечь огонь и сжигать мусор на зеленых территориях.

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ФОТО: Инвестиционный портал города Москвы
ТЕГИ:ПожарыСанкт-Петербург
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