В Петербурге запрет на посещение лесов и парков продлили до 26 июля
Запрет на посещение лесов и парков в Петербурге продлили до 26 июля в рамках противопожарного режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское правительство.
Отмечается, что запрет не распространяется на сотрудников, работающих в лесопарковых зонах. Въезд транспорта на территории парков и лесов также запрещается, за исключением машин, необходимых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров.
В петербургском правительстве также отметили, что запрещается жечь огонь и сжигать мусор на зеленых территориях.
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