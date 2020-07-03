В Петербурге запрет на посещение лесов и парков продлили до 26 июля

Отмечается, что запрет не распространяется на сотрудников, работающих в лесопарковых зонах. Въезд транспорта на территории парков и лесов также запрещается, за исключением машин, необходимых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров.



В петербургском правительстве также отметили, что запрещается жечь огонь и сжигать мусор на зеленых территориях.