Депутат МГД Александр Семенников: НКО социальной направленности получат поддержку
Депутаты Мосгордумы обсудили проблемы некоммерческих организаций социальной направленности после пандемии COVID-19. Как заявил в беседе с «АиФ» депутат Александр Семенников, в качестве структуры, организующей сбор информации о тех, кому требуется помощь, выступил московский актив партии «Единая Россия».
По словам парламентария, в каждой приемной собирают информацию о работающих в округах НКО – для того, чтобы потом проработать план дальнейших действий. Правительство Москвы, в свою очередь, также формирует список НКО, которые нуждаются в помощи.
«Чаще всего организациям не хватает средств на аренду помещений, и город готов оказать такую помощь. Сейчас идет сбор заявок на участие в программе, предусматривающей безвозмездную аренду приспособленных помещений на три года», - сказал Александр Семенников.
Александр Семенников подчеркнул, что столица предоставит 50 помещений общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Подать заявку могут НКО, которые оказывают социальные услуги, не имеют существенных долгов перед государством и работают в столице более двух лет. Они принимаются до 10 августа.
А в середине июля стало известно, что коворкинг-центры некоммерческих организаций (НКО) в Москве перешли после пандемии к обычному графику работы. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, в коворкингах имеется все для проведения мероприятий и комфортной работы НКО, в том числе современное оборудование, просторные выставочные и концертные залы, рабочие пространства.
Воспользоваться помещениями сможет любая организация, даже из двух-трех человек, отметила вице-мэр.
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