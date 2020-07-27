Депутат МГД Александр Семенников: НКО социальной направленности получат поддержку

Депутаты Мосгордумы обсудили проблемы некоммерческих организаций социальной направленности после пандемии COVID-19. Как заявил в беседе с «АиФ» депутат Александр Семенников, в качестве структуры, организующей сбор информации о тех, кому требуется помощь, выступил московский актив партии «Единая Россия».

По словам парламентария, в каждой приемной собирают информацию о работающих в округах НКО – для того, чтобы потом проработать план дальнейших действий. Правительство Москвы, в свою очередь, также формирует список НКО, которые нуждаются в помощи.

«Чаще всего организациям не хватает средств на аренду помещений, и город готов оказать такую помощь. Сейчас идет сбор заявок на участие в программе, предусматривающей безвозмездную аренду приспособленных помещений на три года», - сказал Александр Семенников.

Александр Семенников подчеркнул, что столица предоставит 50 помещений общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Подать заявку могут НКО, которые оказывают социальные услуги, не имеют существенных долгов перед государством и работают в столице более двух лет. Они принимаются до 10 августа.