Депутат Метелев: Число вакансий для несовершеннолетних в России выросло на 300%
Число вакансий для несовершеннолетних в России выросло на 300% после упрощения правил трудоустройства, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, передает ТАСС.
По его словам, 90% молодых ребят сегодня стремятся подрабатывать летом, так как это помогает не просто заработать первые деньги, но и раньше задуматься о карьере, а также получить важные навыки.
При этом россияне сегодня не готовы работать больше и интенсивнее при повышении зарплаты, к такому выводу пришли ученые из ВШЭ. Феномен они назвали «ловушкой мотивации» и объяснили им рекордное с 2009 года падение производительности труда (на 3,6% в 2022 году).
Молодые сотрудники сегодня хотят работать в современном офисе в окружении «нетоксичных» людей, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН». Такие условия труда он назвал основными нематериальными способами мотивации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru