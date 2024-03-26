Депутат Метелев: Число вакансий для несовершеннолетних в России выросло на 300%

При этом россияне сегодня не готовы работать больше и интенсивнее при повышении зарплаты, к такому выводу пришли ученые из ВШЭ. Феномен они назвали «ловушкой мотивации» и объяснили им рекордное с 2009 года падение производительности труда (на 3,6% в 2022 году).

Молодые сотрудники сегодня хотят работать в современном офисе в окружении «нетоксичных» людей, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН». Такие условия труда он назвал основными нематериальными способами мотивации.

