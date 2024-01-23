Депутат Матвеев объяснился после предложения Кадырова его «вытурнуть»

По его словам, в прошлогоднем интервью, о котором упомянул глава Чечни Рамзан Кадыров, он говорил о том, что вместе с миграционным потоком в Россию проникают ваххабисты и прочие, которые пытаются радикализировать страну.

«Я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов... с которыми вы боролись у себя в республике и которые там побеждены. И с которыми сейчас идет борьба в специальной военной операции», — заявил парламентарий.

Он также подчеркнул, что ему «не стыдно извиниться», если кто-то воспринял его слова на свой счёт.

Ранее Кадыров, комментируя высказывания Матвеева, предложил «вытурнуть» его из Госдумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

