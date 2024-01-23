Депутат Матвеев объяснился после предложения Кадырова его «вытурнуть»
Депутат Госдумы Михаил Матвеев в своём Telegram-канале пояснил, что его слова про мигрантов относились к представителям радикальных исламских взглядов.
По его словам, в прошлогоднем интервью, о котором упомянул глава Чечни Рамзан Кадыров, он говорил о том, что вместе с миграционным потоком в Россию проникают ваххабисты и прочие, которые пытаются радикализировать страну.
«Я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов... с которыми вы боролись у себя в республике и которые там побеждены. И с которыми сейчас идет борьба в специальной военной операции», — заявил парламентарий.
Он также подчеркнул, что ему «не стыдно извиниться», если кто-то воспринял его слова на свой счёт.
Ранее Кадыров, комментируя высказывания Матвеева, предложил «вытурнуть» его из Госдумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru