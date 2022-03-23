Депутат Луговой предложил создать единый закон об иноагентах

По словам Лугового, работа над законодательным регулированием иноагентов станет одним из главных направлений комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны, отмечает телеканал «360».

Депутат планирует выступить с инициативой о создании единого закона, в котором «четко прописано, кто такие иностранные агенты, что они обязаны предоставлять контролирующему органу», какие последствия наступают в случае нарушения требований, пишет «Свободная пресса».

«На заседании комиссии мы обсудим дорожную карту дальнейшей регуляторики иностранных агентов. Я лично буду предлагать, учитывая, что сейчас все регулирование в различных законах определено — об НКО, о СМИ и так далее, — делать самостоятельный закон об иностранных агентах», — подчеркнул Луговой.

