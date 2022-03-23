Депутат Луговой предложил создать единый закон об иноагентах
Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой выступит с предложением разработать единый закон об иностранных агентах. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
По словам Лугового, работа над законодательным регулированием иноагентов станет одним из главных направлений комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела страны, отмечает телеканал «360».
Депутат планирует выступить с инициативой о создании единого закона, в котором «четко прописано, кто такие иностранные агенты, что они обязаны предоставлять контролирующему органу», какие последствия наступают в случае нарушения требований, пишет «Свободная пресса».
«На заседании комиссии мы обсудим дорожную карту дальнейшей регуляторики иностранных агентов. Я лично буду предлагать, учитывая, что сейчас все регулирование в различных законах определено — об НКО, о СМИ и так далее, — делать самостоятельный закон об иностранных агентах», — подчеркнул Луговой.
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