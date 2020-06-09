Депутат Людмила Гусева: Мосгордума в среду обсудит инициативы о противодействии подростковой токсикомании

Принятие законопроекта позволит эффективнее противодействовать распространению новых форм подростковой токсикомании, сообщила Гусева АГН «Москва».

Депутат добавила, что будет также рассмотрен проект о введении штрафов за продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы.

Ранее сообщалось, что учеников всех российских школ начнут в добровольном порядке проверять на употребление наркотиков с 13 лет. Тестирование будет проводиться раз в год. Такой приказ выпустило минпросвещения.

