Депутат Людмила Гусева: Мосгордума в среду обсудит инициативы о противодействии подростковой токсикомании
Московская городская дума 10 июня рассмотрит законодательные инициативы, направленные на борьбу со сниффингом - подростковой токсикоманией. Об этом сообщила председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева. Речь идет об опьянении, которое достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, в частности, используемых в баллончиках для заправки зажигалок.
Принятие законопроекта позволит эффективнее противодействовать распространению новых форм подростковой токсикомании, сообщила Гусева АГН «Москва».
Депутат добавила, что будет также рассмотрен проект о введении штрафов за продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы.
Ранее сообщалось, что учеников всех российских школ начнут в добровольном порядке проверять на употребление наркотиков с 13 лет. Тестирование будет проводиться раз в год. Такой приказ выпустило минпросвещения.
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