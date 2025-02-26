Депутат Леонов: Россия не против возвращения иностранных фармкомпаний на рынок

Тем не менее, Леонов отметил, что невозможно полностью производить все необходимые медицинские товары в России. Он подчеркнул важность здоровой конкуренции, считая, что участие иностранных компаний поспособствует развитию отечественных технологий.

Ранее стало известно, что Южная Корея с 28 февраля снимает санкции на поставки медицинского оборудования в Россию, передает «Радиоточка НСН».

