Депутат Леонов: Россия не против возвращения иностранных фармкомпаний на рынок
Россия готова к возвращению иностранных фармацевтических компаний на свой рынок, но с учетом новых условий, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, российский рынок медицинских товаров и лекарств очень велик, однако иностранным компаниям будет сложно вернуться на него в прежнем объеме. Леонов отметил, что российские производители будут иметь приоритет на фоне возвращения международных игроков.
Тем не менее, Леонов отметил, что невозможно полностью производить все необходимые медицинские товары в России. Он подчеркнул важность здоровой конкуренции, считая, что участие иностранных компаний поспособствует развитию отечественных технологий.
Ранее стало известно, что Южная Корея с 28 февраля снимает санкции на поставки медицинского оборудования в Россию, передает «Радиоточка НСН».
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