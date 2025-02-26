Депутат Леонов: Россия не против возвращения иностранных фармкомпаний на рынок

Россия готова к возвращению иностранных фармацевтических компаний на свой рынок, но с учетом новых условий, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, российский рынок медицинских товаров и лекарств очень велик, однако иностранным компаниям будет сложно вернуться на него в прежнем объеме. Леонов отметил, что российские производители будут иметь приоритет на фоне возвращения международных игроков.

Южная Корея отменила часть антироссийских санкций

Тем не менее, Леонов отметил, что невозможно полностью производить все необходимые медицинские товары в России. Он подчеркнул важность здоровой конкуренции, считая, что участие иностранных компаний поспособствует развитию отечественных технологий.

Ранее стало известно, что Южная Корея с 28 февраля снимает санкции на поставки медицинского оборудования в Россию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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