Южная Корея отменила часть антироссийских санкций

Южная Корея отменила часть санкций против России. Так, министерство промышленности, торговли и ресурсов страны объявило о решении отменить рестрикции, связанные с поставкой в Россию медоборудования.

Решение начнет действовать с 28 февраля.

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В министерстве заявили, что санкции были сняты из-за «сложностей, заявлявшихся в последнее время компаниями-экспортерами». Отмена санкций коснулось медоборудования, которое «носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой», например, оборудования для создания рентгенографических снимков и рентгеновских аппаратов для проведения диагностики.

Теперь для их поставок за рубеж контролирующие органы будут запрашивать лишь обычные документы, что же касается других подсанкционных товаров, нужно будет получать индивидуальные разрешения на экспорт, как и прежде.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия намерена добиться отмены индивидуальных санкций Евросоюза в отношении нескольких россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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