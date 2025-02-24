Южная Корея отменила часть антироссийских санкций

В министерстве заявили, что санкции были сняты из-за «сложностей, заявлявшихся в последнее время компаниями-экспортерами». Отмена санкций коснулось медоборудования, которое «носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой», например, оборудования для создания рентгенографических снимков и рентгеновских аппаратов для проведения диагностики.

Теперь для их поставок за рубеж контролирующие органы будут запрашивать лишь обычные документы, что же касается других подсанкционных товаров, нужно будет получать индивидуальные разрешения на экспорт, как и прежде.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия намерена добиться отмены индивидуальных санкций Евросоюза в отношении нескольких россиян. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

