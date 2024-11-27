Депутат Лантратова сообщила о мошеннической схеме с фейковыми приложениями

Мошенники стали использовать фейковые мобильные приложения для обмана россиян и кражи средств, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает РИА Новости.

По ее словам, злоумышленники представляются представителями компаний, банков, а также операторами, затем просят скачать мобильное приложение, чтобы решить якобы какую-то проблему. Сами приложения оказываются вредоносными и воруют данные, хоть внешне и выглядят как обычные.

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Ранее Госдума приняла закон об уголовном наказании за создание сайтов с персональными данными сразу во втором и третьем чтениях. Так, за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или принудительных работ, либо штрафа до 700 тысяч рублей.

Также сообщается, что штраф за повторную утечку персональных данных повысят до 3% от оборота компаний. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта. Для должностных лиц штраф составит от 800 тысяч до 1,2 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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