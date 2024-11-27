Депутат Лантратова сообщила о мошеннической схеме с фейковыми приложениями

Ранее Госдума приняла закон об уголовном наказании за создание сайтов с персональными данными сразу во втором и третьем чтениях. Так, за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или принудительных работ, либо штрафа до 700 тысяч рублей.

Также сообщается, что штраф за повторную утечку персональных данных повысят до 3% от оборота компаний. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта. Для должностных лиц штраф составит от 800 тысяч до 1,2 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

