Депутат Лантратова сообщила о мошеннической схеме с фейковыми приложениями
Мошенники стали использовать фейковые мобильные приложения для обмана россиян и кражи средств, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает РИА Новости.
По ее словам, злоумышленники представляются представителями компаний, банков, а также операторами, затем просят скачать мобильное приложение, чтобы решить якобы какую-то проблему. Сами приложения оказываются вредоносными и воруют данные, хоть внешне и выглядят как обычные.
Ранее Госдума приняла закон об уголовном наказании за создание сайтов с персональными данными сразу во втором и третьем чтениях. Так, за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или принудительных работ, либо штрафа до 700 тысяч рублей.
Также сообщается, что штраф за повторную утечку персональных данных повысят до 3% от оборота компаний. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта. Для должностных лиц штраф составит от 800 тысяч до 1,2 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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