Депутат Лантратова призвала не допускать в школы бойцов СВО, судимых за насилие над детьми

Ранее в одной из школ Подмосковья с патриотической лекцией выступил ЧВК «Вагнер» Александр Глазов. В 2019 году мужчина с аналогичным именем, фамилией и отчеством был осужден на шесть лет за склонение подростка к самоубийству.

«В одном из своих выступлении в Думе я призывала не брать в зону СВО осужденных за преступления, совершенные в отношении детей. Понимаю, что на фронте нужны бойцы. Если так решено, то пусть едут, но не на льготных условиях», - сказала Лантратова в беседе с «Газетой.Ru»

По ее словам, осужденные за насилие над детьми не должны иметь возможность досрочного освобождения за месяцы службы. Также недопустимо, чтобы подобные лица позже приходили с лекциями в школы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает лицам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности детей, доступ на территории детских образовательных, культурных, медицинских, санаторно-курортных и спортивно-физкультурных учреждений, передает «Радиоточка НСН».

