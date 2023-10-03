Депутат Лантратова предложила ввести в школах группы учебной взаимопомощи
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила организовать в российских школах группы учебной взаимопомощи на базе Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение парламентария к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
Как отметила Лантратова, в группах дети помогали бы друг другу осваивать школьную программу и закреплять знания.
«В рамках проекта ученики старших классов смогут брать шефство над младшими школьниками и получать первый опыт наставнической и педагогической деятельности», — говорится в обращении.
По мнению депутата, также важно привлечь к наставнической деятельности участников, призеров, победителей Всероссийской олимпиады школьников, благодаря этому в рамках групп взаимопомощи ребята смогут получить углубленные знания и навыки.
«Активисты "Движения первых", которые наиболее добросовестно проявят себя в деятельности групп учебной взаимопомощи, по итогам учебного года могут быть отмечены памятными подарками или наградными туристическими поездками по России», — предложила Лантратова.
Предполагается, что контроль за группами и помощь в их работе возложат на штатных педагогов-организаторов или в исключительных случаях — на советников по воспитанию. По мнению Лантратовой, инициатива позволит повысить уровень знаний школьников и снизить финансовую нагрузку на семьи, избавив их от необходимости пользоваться услугами репетиторов.
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