Депутат Лантратова предложила ввести в России сертификат для беременных

Как отметила Лантратова, на сертификат смогут рассчитывать женщины, вставшие на учет в медорганизациях до 12 недель беременности, при этом размер среднедушевого дохода семьи не должен быть выше трех прожиточных минимумов на душу населения.

«Номинальная стоимость сертификата должна устанавливаться правительством исходя из средних цен на товары и услуги отечественного производства для беременных женщин и их семей, перечень которых также будет определяться правительством», — предложила депутат, отметив, что сумма выплат должна быть не ниже прожиточного минимума для соответствующего региона.

Парламентарий указала, что в стране в 2022 году выросло до 71,6% число россиянок, желающих иметь одного или двух детей, при этом доля тех, кто хочет иметь единственного ребенка, увеличилась до 23%. Также увеличилось до 2,4% число женщин, которые не хотят становиться матерями. Согласно прогнозам Росстата, население РФ к 1 января 2046 года сократится на 7,68 млн человек по сравнению с 2023 годом, до 138,77 млн.

«Приоритетной задачей государства является политика по совершенствованию мер социальной поддержки... с целью решения демографических проблем, в том числе путем создания условий для благополучного и безопасного протекания беременности», — подчеркнула депутат.

По мнению Лантратовой, предложенные ею меры станут гарантией поддержки семей со стороны государства на всех этапах рождения ребенка, повысят физическое и материальное благополучие готовящихся стать матерями россиянок, поспособствуют принятию решения о рождении ребенка молодыми семьями.

