Депутат Лантратова предложила перенести шествие «Бессмертного полка» на июль или сентябрь

В частности, Лантратова предложила перенести мероприятие на 1 июля — неофициальный День ветерана боевых действий либо на 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны. Как напомнила депутат, летом в российских городах запланированы масштабные концертно-развлекательные мероприятия, проведение которых «свидетельствует о возможности обеспечения безопасности в местах массового скопления людей».

Кроме того, парламентарий предложила в рамках «Бессмертного полка» поддержать формирование колонн для тех, кто хочет почтить память погибших в ходе специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в 2024 году в России «Бессмертный полк» не состоится в очном формате в связи с «угрозами общественной безопасности», напоминает телеканал «360».

