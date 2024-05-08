Депутат Лантратова предложила перенести шествие «Бессмертного полка» на июль или сентябрь

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила провести очное шествие «Бессмертного полка», но при этом перенести его на июль или сентябрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву.

«Бессмертный полк» в 2024 году не будут проводить в очном формате

В частности, Лантратова предложила перенести мероприятие на 1 июля — неофициальный День ветерана боевых действий либо на 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны. Как напомнила депутат, летом в российских городах запланированы масштабные концертно-развлекательные мероприятия, проведение которых «свидетельствует о возможности обеспечения безопасности в местах массового скопления людей».

Кроме того, парламентарий предложила в рамках «Бессмертного полка» поддержать формирование колонн для тех, кто хочет почтить память погибших в ходе специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в 2024 году в России «Бессмертный полк» не состоится в очном формате в связи с «угрозами общественной безопасности», напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыГосдумаБессмертный Полк

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