Депутат Лантратова анонсировала законопроект об онлайн-образовании

По ее словам, россиян частично обманывают подобными названиями, а в итоге предоставляют знания не в лучшем качестве. Это подрывает в принципе доверие не только к онлайн-обучению, но и к образовательному процессу в целом.

Она отметила, что в 2023 году оборот только онлайн-школ вырос на 30% год к году и достиг 123 млрд рублей.

«В такой ситуации мы просто не имеем права обесценивать институт образования, обучая на дистанционных курсах всевозможных тарологов, нумерологов и других сомнительных личностей», - заключила депутат.

Предоставление образовательных и информационных услуг в интернете должно быть доступно только на отечественных платформах, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

