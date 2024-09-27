Депутат Кузнецов объяснил идею оставлять сыновей после развода с отцами
Мальчики нуждаются в отце, поскольку без него они вырастут безответственными. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, который ранее предложил отдавать сыновей старше восьми лет при разводе отцу, а не матери.
«Так было на Руси — что мальчик переходил на сторону отца. Воспитать мужчину, не показывая рядом примера мужчины, крайне затруднительно. Все, что я предложил — это обеспечить реальное равноправие отцов и матерей», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как напомнил депутат, сегодня в 95% случаев суд определяет место проживания ребенка с матерью. По его словам, «социально-ответственным» отцам также можно доверить воспитание сыновей. При этом речь не идет об ограничении общения ребенка с матерью.
Вместе с тем Кузнецов уточнил, что он сам воспитывает трех сыновей, а в воспитании девочек, напротив, не разбирается.
Ранее парламентарий отметил, что если сыновья старше восьми лет после развода родителей будут оставаться с отцами, это решит вопрос алиментов. Он добавил, что «адекватные мужчины» никогда не запросят денег на содержание ребенка с бывших жен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru