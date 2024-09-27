Депутат Кузнецов объяснил идею оставлять сыновей после развода с отцами

«Так было на Руси — что мальчик переходил на сторону отца. Воспитать мужчину, не показывая рядом примера мужчины, крайне затруднительно. Все, что я предложил — это обеспечить реальное равноправие отцов и матерей», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как напомнил депутат, сегодня в 95% случаев суд определяет место проживания ребенка с матерью. По его словам, «социально-ответственным» отцам также можно доверить воспитание сыновей. При этом речь не идет об ограничении общения ребенка с матерью.

Вместе с тем Кузнецов уточнил, что он сам воспитывает трех сыновей, а в воспитании девочек, напротив, не разбирается.

Ранее парламентарий отметил, что если сыновья старше восьми лет после развода родителей будут оставаться с отцами, это решит вопрос алиментов. Он добавил, что «адекватные мужчины» никогда не запросят денег на содержание ребенка с бывших жен, передает «Радиоточка НСН».

