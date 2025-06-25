В Госдуме усомнились в быстром принятии закона о запрете вейпов
Помимо полного запрета вейпов в России нужно установить за такую продукцию высокие цены, сказал НСН Алексей Куринный.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН призвал законодательно запретить электронные сигареты в России.
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента пакет законопроектов, которыми предлагается ввести полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции и административную ответственность за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет, передает РИА Новости. Куринный поддержал инициативу своих коллег.
«Я поддерживаю эту инициативу. Надо полностью запретить электронные сигареты. Нужен закон, нужно установить высокие цены на все это. Запреты могут обходить, тайно где-то что-то делать. Раньше электронных сигарет не было вообще. Вейпы -это сплошной вред. Сейчас нормального табака даже в обычных сигаретах нет. Я не думаю, что в ближайшие год-год будет принят такой закон», - сказал собеседник НСН.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил ограничить продажу вейпов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru