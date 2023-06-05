В Нижегородской области от отравления алкоголем умерли несколько человек
В Нижегородской области отмечены случаи отравления суррогатным алкоголем, есть погибшие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
«В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы», - написал руководитель ведомства.
По его словам, медики борются за жизнь нескольких человек. Причиной смертей он назвал отравление этилен гликолем, который входил в состав суррогатных алкогольных напитков.
Министр призвал жителей региона воздержаться от употребления алкоголем, а владельцев заведений общепита - проверять происхождение напитков и их содержимое.
После массового отравления в Ульяновской области Росалкогольрегулирование полностью заблокировало отгрузки и поставки алкогольного напитка «Мистер Сидр» от компании «Анди», передает «Радиоточка НСН».
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