В Нижегородской области от отравления алкоголем умерли несколько человек

«В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы», - написал руководитель ведомства.

По его словам, медики борются за жизнь нескольких человек. Причиной смертей он назвал отравление этилен гликолем, который входил в состав суррогатных алкогольных напитков.

Министр призвал жителей региона воздержаться от употребления алкоголем, а владельцев заведений общепита - проверять происхождение напитков и их содержимое.

После массового отравления в Ульяновской области Росалкогольрегулирование полностью заблокировало отгрузки и поставки алкогольного напитка «Мистер Сидр» от компании «Анди», передает «Радиоточка НСН».

