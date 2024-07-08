Депутат Куринный поддержал штрафы родителям за курение детей

Он пояснил, что одобряет штрафы для родителей за курение несовершеннолетними в образовательных учреждениях сигарет и других устройств, таких как электронные сигареты и вейпы. Куринный подчеркнул, что сам вносил подобный законопроект.

Законопроект о штрафах для родителей за курение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет ранее подготовил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Такую инициативу он объяснял тем, что в школах наблюдается массовое курение вейпов детьми. Также он ссылался на многочисленные жалобы учителей и некурящих детей.

В понедельник 8 июня Метелев также сообщил, что было принято решение отказаться от обсуждаемого нововведения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

