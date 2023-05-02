«Произвол над неугодными»: Депутат Госдумы о запрете чиновникам владеть имуществом за рубежом
Дружественность государства — весьма условный критерий, к тому же, запрет на имущество в недружественных странах может стать инструментом травли неугодных госслужащих, сказал НСН Юрий Синельщиков.
Сегодня почти ни у кого из чиновников и депутатов нет имущества за рубежом, несмотря на то, что формально это не запрещено. Об этом НСН заявил первый зампред комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов, член фракции КПРФ, юрист Юрий Синельщиков.
Сегодня ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который запрещает чиновникам иметь имущество в недружественных странах. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Законопроект затрагивает россиян, которые замещают или занимают государственные должности. По словам Синельщикова, сегодня ответственность за это законодательно не предусмотрена.
«Отмечу, что практически никто из чиновников и депутатов не владеет имуществом за рубежом. Мы помним ситуацию с бывшим кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым. Его не допустили до выборов, потому что у него якобы были какие-то зарубежные банковские счета. Правда, их до конца так и не нашли», — сказал Синельщиков.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что не поддерживает принятие такого закона.
«Для начала надо разобраться, что такое недружественная страна и кто будет определять дружественность или недружественность государства. Все это весьма условно и нигде не определено. Посмотрим, как это будет сформулировано. Если пропишут, что не может быть чиновником лицо, владеющее имуществом в недружественных странах, тогда такого человека надо будет отстранять от должности чиновника. Если же просто запрещается иметь имущество за рубежом, будет другой разговор. Кроме того, такой закон может спровоцировать произвол в отношении неугодных депутатов. Полагаю, подобные вопросы сможет рассматривать комиссия Госдумы по вопросам контроля за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике, которую возглавляет мой коллега Отари Аршба, если это внесут в Конституцию, в закон о выборах или о статусе Совета депутатов», — добавил депутат.
Ранее Синельщиков выступил против снижения зарплат депутатов, заявив, что это не повысит эффективности работы Госдумы и заставит некоторых народных избранников искать дополнительные способы заработка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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