«Произвол над неугодными»: Депутат Госдумы о запрете чиновникам владеть имуществом за рубежом

Сегодня ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который запрещает чиновникам иметь имущество в недружественных странах. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Законопроект затрагивает россиян, которые замещают или занимают государственные должности. По словам Синельщикова, сегодня ответственность за это законодательно не предусмотрена.

«Отмечу, что практически никто из чиновников и депутатов не владеет имуществом за рубежом. Мы помним ситуацию с бывшим кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым. Его не допустили до выборов, потому что у него якобы были какие-то зарубежные банковские счета. Правда, их до конца так и не нашли», — сказал Синельщиков.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что не поддерживает принятие такого закона.

«Для начала надо разобраться, что такое недружественная страна и кто будет определять дружественность или недружественность государства. Все это весьма условно и нигде не определено. Посмотрим, как это будет сформулировано. Если пропишут, что не может быть чиновником лицо, владеющее имуществом в недружественных странах, тогда такого человека надо будет отстранять от должности чиновника. Если же просто запрещается иметь имущество за рубежом, будет другой разговор. Кроме того, такой закон может спровоцировать произвол в отношении неугодных депутатов. Полагаю, подобные вопросы сможет рассматривать комиссия Госдумы по вопросам контроля за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике, которую возглавляет мой коллега Отари Аршба, если это внесут в Конституцию, в закон о выборах или о статусе Совета депутатов», — добавил депутат.

Ранее Синельщиков выступил против снижения зарплат депутатов, заявив, что это не повысит эффективности работы Госдумы и заставит некоторых народных избранников искать дополнительные способы заработка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

