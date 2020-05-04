Депутат КПРФ пожаловался на Киселева в прокуратуру

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову. Поводом для депутатского обращения стала программа «Вести недели» с Дмитрием Киселевым. В его призывах «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову» парламентарий усмотрел экстремизм и попросил провести проверку деятельности телеведущего, сообщает РБК.

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Дело касается, в первую очередь истории Петра Краснова, служившего начальником Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Третьего рейха и был приговорен в СССР к смертной казни «за многолетнее служение нацистам», пишет «КоммерсантЪ».

«Прошу Вас рассмотреть настоящий депутатский запрос и организовать проверку действий Д.К. Киселева»,— написано в депутатском запросе.

Валерий Рашкин просит проверить соблюдение в программе норм российского законодательства в части противодействия экстремизму.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЭкстремизмДмитрий КиселевВалерий Рашкин
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