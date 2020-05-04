Депутат КПРФ пожаловался на Киселева в прокуратуру
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову. Поводом для депутатского обращения стала программа «Вести недели» с Дмитрием Киселевым. В его призывах «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову» парламентарий усмотрел экстремизм и попросил провести проверку деятельности телеведущего, сообщает РБК.
Дело касается, в первую очередь истории Петра Краснова, служившего начальником Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Третьего рейха и был приговорен в СССР к смертной казни «за многолетнее служение нацистам», пишет «КоммерсантЪ».
«Прошу Вас рассмотреть настоящий депутатский запрос и организовать проверку действий Д.К. Киселева»,— написано в депутатском запросе.
Валерий Рашкин просит проверить соблюдение в программе норм российского законодательства в части противодействия экстремизму.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
145 тыс.+10 581 / сут.
Умерли
1 356+76 / сут.
Выздоровели
18 095+1 456 / сут.
- Попова назвала «финальную точку» для отмены режима ограничений в России
- Аналитик: Власти ФРГ пытаются защитить «Северный поток-2»
- Тимошенко стала долларовым миллионером
- Депутат КПРФ пожаловался на Киселева в прокуратуру
- Ломидзе назвала бессмысленным прогноз об открытии Греции, Турции и Италии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru