Депутат Колесник заявил, что в новой волне частичной мобилизации нет смысла

Смысла в новой волне частичной мобилизации в России нет, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

По словам парламентария, нет «даже намека» на вторую волну призыва по частичной мобилизации. Как отметил Колесник, российской армии хватит сил, которые «смогут произвести ротацию, начать работать, получать дополнительный боевой опыт», поскольку новобранцев не отправят вести боевые действия.

«Некоторые не вернутся до победного конца, будут достигать цели СВО и вместе с ребятами, которые подойдут, выполнят задачи, поставленные президентом», - указал депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что в России нет необходимости в новой волне мобилизации.

