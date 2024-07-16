Депутат Кирьянов заявил, что уплата налогов равняется патриотизму

Некоторым людям кажется, что онлайн – это секретное место, где можно делать все, что угодно, и за это ничего не будет, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов. 

По линии налогообложения наблюдается большое количество проверок и дел, ситуации будут развиваться, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

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«Некоторым людям кажется, что онлайн – это секретное место, где можно делать все, что угодно, и за это ничего не будет. Мы видим, что по линии налогообложения достаточно большое количество ситуаций, и они будут развиваться. Для налоговой сферы неуплата 400 миллионов рублей – это дело крупное. Это уже проходит через фильтр Центрального аппарата. А тут мы видим, что отдельный человек, не завод, не фабрика, как-то задолжал примерно миллиард. И таких людей у нас достаточно много. Еще раз повторю, что налоги равняются патриотизму», - сказал Кирьянов.

Елена Блиновская стала одним из первых российских блогеров, попавших под следствие из-за неуплаты налогов. 23 января 2024 года Блиновскую отправили в СИЗО. Суд изменил меру пресечения, потому что обвиняемая в неуплате налогов на 1,5 миллиарда рублей нарушила условия домашнего ареста, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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