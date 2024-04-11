Депутат Кирьянов призвал не лишать гражданства РФ нарушивших присягу
Депутат Госдумы Артем Кирьянов отреагировал на законодательную инициативу группы парламентариев лишать приобретенного российского гражданства за нарушение присяги.
Соответствующую инициативу внесли депутаты от КПРФ и «Справедливой России - За правду».
По мнению Кирьянова, проект закона направлен в первую очередь в публичную плоскость. Шансы на его принятие депутат назвал невысокими.
Законодатель обратил внимание, что инициатива не соответствует Конституции России, пишет «ФедералПресс».
В марте уроженец Молдавии Александр Сомряков стал первым человеком, лишенным приобретенного российского гражданства. В июле 2023 года его осудили за фейки о российской армии, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ФБР заявил о риске теракта в США, похожего на атаку на «Крокус»
- Депутат Кирьянов призвал не лишать гражданства РФ нарушивших присягу
- МЧС: пик паводка в Кургане придется на 14-15 апреля
- Путин назвал удары по объектам энергетики Украины частью демилитаризации
- ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге
- ФСБ пресекла теракт в Донецке
- Рогов: ВС РФ форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР
- Врач заявил о высокой вероятности ампутации ноги у актера Тиля Швайгера
- Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг исторического максимума
- В США нейросеть начнет выставлять оценки учащимся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru