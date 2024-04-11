Депутат Кирьянов призвал не лишать гражданства РФ нарушивших присягу

Депутат Госдумы Артем Кирьянов отреагировал на законодательную инициативу группы парламентариев лишать приобретенного российского гражданства за нарушение присяги.

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Соответствующую инициативу внесли депутаты от КПРФ и «Справедливой России - За правду».

По мнению Кирьянова, проект закона направлен в первую очередь в публичную плоскость. Шансы на его принятие депутат назвал невысокими.

Законодатель обратил внимание, что инициатива не соответствует Конституции России, пишет «ФедералПресс».

В марте уроженец Молдавии Александр Сомряков стал первым человеком, лишенным приобретенного российского гражданства. В июле 2023 года его осудили за фейки о российской армии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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