Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства

Президент Литвы Гитанас Науседа своим указом лишил гражданства балерину Илзе Лиепу, сообщает LRT.

Балерина Лиепа ответила на угрозу лишить ее гражданства Литвы

По данным издания, к такому шагу главу государства подвинули слова, сказанные балериной в поддержку действий руководства России и критика в адрес правительства Литвы.

Осенью прошлого года литовское МВД обязало департамент миграции республики начать процедуру лишения Лиепы гражданства из-за пророссийской позиции балерины, озвученной ей в СМИ.

Ранее фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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