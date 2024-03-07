Балерину Илзе Лиепу лишили литовского гражданства
Президент Литвы Гитанас Науседа своим указом лишил гражданства балерину Илзе Лиепу, сообщает LRT.
По данным издания, к такому шагу главу государства подвинули слова, сказанные балериной в поддержку действий руководства России и критика в адрес правительства Литвы.
Осенью прошлого года литовское МВД обязало департамент миграции республики начать процедуру лишения Лиепы гражданства из-за пророссийской позиции балерины, озвученной ей в СМИ.
Ранее фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства Литвы за выступления в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru