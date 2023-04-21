Депутат Кирьянов назвал мародерством идею Вассермана о декларировании наличных

Идея депутата Госдумы Анатолия Вассермана декларировать наличные средства россиян свыше миллиона рублей слишком жестока, практически не реализуема, и идет вразрез с российским законодательством, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.



«Во-первых, он предельно жесткий, даже если использовать нашу сегодняшнюю практику по налоговым недоимкам, то штраф составляет 20% от суммы неуплаченных налогов. Если есть злой умысел, то штраф составляет 40%, и уплата налогов. Здесь с первой подачи идет и конфискация, и двукратный штраф. С точки зрения сегодняшнего дня это неприемлемо», - сказал Кирьянов.

Инициатива «захлебнется» еще до первого чтения, считает депутат. Если же все-таки это произойдет, то впоследствии будет отклонена.

«Никаких экспроприаций, конфискаций, мародерского поведения государства по отношению к гражданам быть не должно. Позволю себе высказать предположение, что официальное заключение по инициативе будет отрицательным, и она не дойдет до первого чтения. А если и дойдет, то будет отклонена», - добавил он.

Кроме того, он считает нереальной идею требовать документы пятилетней давности о происхождении средств, тем более, что подобные действия противоречили бы российскому законодательству.

«Второй момент – формально-юридический. У нас срок давности по налоговым преступлениям – три года. Здесь предлагается людям доказать происхождение средств свыше миллиона рублей. А за какие годы? Требовать с людей какие-то документы глубиной в 5-10-15-20 лет? Во-первых, это нереально, во-вторых, противоречит практике и сложившемуся законодательству. Еще немного, и в этом законопроекте может появиться и часть об уголовной ответственности за хранение средств свыше одного миллиона», - отметил депутат.

Ранее Анатолий Вассерман в пресс-центре НСН объяснил свою схему декларирования наличных денег россиян, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

