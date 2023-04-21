Депутат Кирьянов назвал мародерством идею Вассермана о декларировании наличных
Идея депутата Госдумы Анатолия Вассермана декларировать наличные средства россиян свыше миллиона рублей слишком жестока, практически не реализуема, и идет вразрез с российским законодательством, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
«Во-первых, он предельно жесткий, даже если использовать нашу сегодняшнюю практику по налоговым недоимкам, то штраф составляет 20% от суммы неуплаченных налогов. Если есть злой умысел, то штраф составляет 40%, и уплата налогов. Здесь с первой подачи идет и конфискация, и двукратный штраф. С точки зрения сегодняшнего дня это неприемлемо», - сказал Кирьянов.
Инициатива «захлебнется» еще до первого чтения, считает депутат. Если же все-таки это произойдет, то впоследствии будет отклонена.
«Никаких экспроприаций, конфискаций, мародерского поведения государства по отношению к гражданам быть не должно. Позволю себе высказать предположение, что официальное заключение по инициативе будет отрицательным, и она не дойдет до первого чтения. А если и дойдет, то будет отклонена», - добавил он.
Кроме того, он считает нереальной идею требовать документы пятилетней давности о происхождении средств, тем более, что подобные действия противоречили бы российскому законодательству.
«Второй момент – формально-юридический. У нас срок давности по налоговым преступлениям – три года. Здесь предлагается людям доказать происхождение средств свыше миллиона рублей. А за какие годы? Требовать с людей какие-то документы глубиной в 5-10-15-20 лет? Во-первых, это нереально, во-вторых, противоречит практике и сложившемуся законодательству. Еще немного, и в этом законопроекте может появиться и часть об уголовной ответственности за хранение средств свыше одного миллиона», - отметил депутат.
Ранее Анатолий Вассерман в пресс-центре НСН объяснил свою схему декларирования наличных денег россиян, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 116 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 409 / сут.
- Глава Минфина Германии назвал Китай важнейшим торговым партнером
- Кулеба призвал Борреля решить вопрос по закупкам ЕС снарядов для Украины
- «Яндекс» выкупил долю Uber в совместном бизнесе
- Боррель: ЕС подготовил 16 тысяч украинских военнослужащих
- В Госдуме объяснили необходимость развития института нянь в России
- В России признали нежелательным «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»
- Медведев призвал немцев готовиться к российскому параду в Берлине
- Новым главой британского Министерства юстиции стал Алекс Чок
- Прокуратура Белоруссии запросила для бывшего главреда Nexta Протасевича 10 лет колонии
- Албания отменила «летний» безвизовый режим для граждан РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru