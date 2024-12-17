Депутат Картаполов заявил, что взрывчатку в его автомобиле не нашли

По словам политика, после анонимного звонка о минировании его машину проверили специалисты, которые ничего не нашли.

«Сейчас наши оппоненты будут периодически вбрасывать подобного рода информацию в надежде на то, что мы будем выражать беспокойство», — заключил депутат.

Ранее в Москве в результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, сообщает RT.

