Депутат Картаполов заявил, что взрывчатку в его автомобиле не нашли

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что взрывное устройство в его автомобиле не обнаружили.

СМИ: Неизвестный сообщил о бомбе в автомобиле депутата Картаполова

По словам политика, после анонимного звонка о минировании его машину проверили специалисты, которые ничего не нашли.

«Сейчас наши оппоненты будут периодически вбрасывать подобного рода информацию в надежде на то, что мы будем выражать беспокойство», — заключил депутат.

Ранее в Москве в результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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