СМИ: Неизвестный сообщил о бомбе в автомобиле депутата Картаполова

Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о взрывном устройстве, прикрепленном к днищу автомобиля председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сейчас машину проверяют взрывотехники. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По словам звонившего, его завербовали и потребовали взорвать автомобиль Картаполова. Он добавил, что прикрепил бомбу к автомобилю.

На место происшествия, в Ружейный переулок, помимо взрывотехников, прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее в результате взрыва, произошедшего утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве, погиб генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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