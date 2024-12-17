СМИ: Неизвестный сообщил о бомбе в автомобиле депутата Картаполова
Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о взрывном устройстве, прикрепленном к днищу автомобиля председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сейчас машину проверяют взрывотехники. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По словам звонившего, его завербовали и потребовали взорвать автомобиль Картаполова. Он добавил, что прикрепил бомбу к автомобилю.
На место происшествия, в Ружейный переулок, помимо взрывотехников, прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.
Ранее в результате взрыва, произошедшего утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве, погиб генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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