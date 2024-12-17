СМИ: Неизвестный сообщил о бомбе в автомобиле депутата Картаполова

По словам звонившего, его завербовали и потребовали взорвать автомобиль Картаполова. Он добавил, что прикрепил бомбу к автомобилю.

На место происшествия, в Ружейный переулок, помимо взрывотехников, прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее в результате взрыва, произошедшего утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве, погиб генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

