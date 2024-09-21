Депутат Картаполов: Осенний призыв пройдет по старым правилам
Осенний призыв в текущем году пройдет по старым правилам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
Картаполов подчеркнул, что повестки призывникам будут приходить традиционным способом, пока реестр воинского учета в России работает в тестовом режиме. По словам депутата, ресурс должен заработать полноценно к началу 2025 года.
Ранее в Сахалинской области, Республике Марий Эл и Рязанской области запустили в тестовом режиме сайт реестра электронных повесток. Пользователи могут зарегистрироваться на портале и зайти на личную страницу с данными о наличии или отсутствии повестки.
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