Депутат Картаполов: Осенний призыв пройдет по старым правилам

Осенний призыв в текущем году пройдет по старым правилам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Картаполов подчеркнул, что повестки призывникам будут приходить традиционным способом, пока реестр воинского учета в России работает в тестовом режиме. По словам депутата, ресурс должен заработать полноценно к началу 2025 года.

Ранее в Сахалинской области, Республике Марий Эл и Рязанской области запустили в тестовом режиме сайт реестра электронных повесток. Пользователи могут зарегистрироваться на портале и зайти на личную страницу с данными о наличии или отсутствии повестки.

