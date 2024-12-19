Депутат Хованская назвала поручение Путина, которое не выполнят в срок

Она напомнила, что под это поручение подпадают граждане с ограниченными возможностями, вставшие на учёт до 2005 года. В настоящее время в списках ещё тысячи семей.

При этом в 2005 году был принят Жилищный кодекс, в результате чего для постановке на учёт даже инвалиды должны быть малоимущими.

«Если у них доход хотя бы на 100–200 рублей больше установленного, они не попадают ни в какую очередь. И эта ситуация ухудшается», — заключила парламентарий.

Ранее в правительстве РФ заявили, что 17 регионам страны будут направлены дополнительные средства на комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому пожилых граждан и инвалидов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

