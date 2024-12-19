Депутат Хованская назвала поручение Путина, которое не выполнят в срок
Поручение президента РФ Владимира Путина до 1 января 2025 обеспечить инвалидов жильём выполнено не будет. Как пишет NEWS.ru, об этом заявила глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.
Она напомнила, что под это поручение подпадают граждане с ограниченными возможностями, вставшие на учёт до 2005 года. В настоящее время в списках ещё тысячи семей.
При этом в 2005 году был принят Жилищный кодекс, в результате чего для постановке на учёт даже инвалиды должны быть малоимущими.
«Если у них доход хотя бы на 100–200 рублей больше установленного, они не попадают ни в какую очередь. И эта ситуация ухудшается», — заключила парламентарий.
Ранее в правительстве РФ заявили, что 17 регионам страны будут направлены дополнительные средства на комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому пожилых граждан и инвалидов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru