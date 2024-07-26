Депутат Хинштейн заявил, что пытается заставить жену отказаться от Instagram

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал заявление о том, что его жена размещает рекламу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам депутата, его жена использует запрещенную сеть, но не для рекламы. Он добавил, что пытается супругу убедить перестать использовать соцсеть, но пока это не так просто, пишет РБК.

Донести позицию: В Кремле выступили за разблокировку Instagram после СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что следует как можно скорее возобновить доступ к Instagram. Однако он убежден, что в текущих условиях требуются жесткие ограничения.

Разблокировка Instagram в России возможна, если компания выполнит все требования российского законодательства, но пока никаких предпосылок для этого нет, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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