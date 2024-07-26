Депутат Хинштейн заявил, что пытается заставить жену отказаться от Instagram

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал заявление о том, что его жена размещает рекламу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам депутата, его жена использует запрещенную сеть, но не для рекламы. Он добавил, что пытается супругу убедить перестать использовать соцсеть, но пока это не так просто, пишет РБК.