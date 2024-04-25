Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в майские праздники

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в майские праздники, парламентарий направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает РИА Новости.

Хамзаев призвал поручить регионам проработать возможный запрет продажи спиртного 28 апреля-1 мая и 9-12 мая. Как отметил депутат, ежегодно в майские праздники вырастает число находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения водителей, количество травм и отравлений из-за алкоголя, а также ухудшается криминогенная обстановка. По словам парламентария, федеральные власти не устанавливают специальных ограничений, касающихся продажи крепких напитков, на праздничные даты, однако местные власти могли бы вводить такие меры самостоятельно.

«Запрет продажи алкоголя в "майские праздники" позволит дополнительно защитить здоровье наших граждан, будет действенным барьером по недопущению излишнего потребления алкоголя... Запрет продажи алкоголя 9 мая — это ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории», — указал Хамзаев.

Ранее Султан Хамзаев высказался за запрет розничной продажи алкоголя в таре от 50 до 250 граммов, напоминает RT.

